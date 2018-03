Krauss fährt in die Medaillenränge

18.07.2016, Von Erhard Goller — E-Mail verschicken

Mountainbike: DM in Wombach

Für Luca Schwarzbauer liefen die Deutschen Mountainbike-Meisterschaften in Wombach nicht wie erhofft. Dennoch ging der SV Reudern nicht leer aus. Louis Krauss sei Dank – der verbuchte bei den Schülern eine Silbermedaille für seinen Verein.

In der U 17 gab es für Dennis Wahl vom SV Reudern den neunten Platz zu notieren. Wahl war ganz gut ins Rennen gekommen, doch den Anschluss an die Spitzengruppe konnte er nie herstellen. Als er mit 2.24 Minuten Rückstand auf den Essener Leon Reinhard Kaiser (55.38) das Ziel passierte, hatte Wahl dennoch zum Saisonhöhepunkt sein bestes Saison-Resultat in der Cross-Country-Disziplin verbucht. Tim Hufnagel findet man in der Ergebnisliste an 31. Stelle (7.07 Minuten Rückstand).

Louis Krauss (Foto) schaffte in der Schüler-Klasse U 15 den erhofften Sprung in die Medaillenränge. Krauss überquerte 58 Sekunden hinter Thore Hemmerling (St. Ingbert, 48.15) die Ziellinie und eroberte damit die Silbermedaille. Hemmerling war von Beginn an weggezogen und fuhr souverän an der Spitze. Krauss positionierte sich an zweiter Stelle und kämpfte mit dem Bayer Michael Stocker um Silber. „Ich wusste, dass es gegen Stocker hart wird und habe alles gegeben“, sagte der Neckartailfinger. Am Ende hatte er sich ein Polster von 20 Sekunden auf den Rivalen herausgefahren und war „glücklich über Platz zwei“.