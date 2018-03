Ein Dreikampf mit viel Dramatik

16.02.2018, Von Horst Jenne — E-Mail verschicken

Handball-Württembergliga Süd: Der TSV Zizishausen und der SKV Unterensingen wollen zuhause nichts anbrennen lassen

Wer hat im Endspurt den längeren Atem? In der Handball-Württembergliga Süd bahnt sich ein dramatischer Dreikampf um den Aufstieg an. Mit dabei sind zwei Mannschaften aus dem Nürtinger Raum. Der TSV Zizishausen (27:7 Punkte) führt die Tabelle vor dem TSV Heiningen (24:8) und dem SKV Unterensingen (23:9) an.

Dass Thomas Grau (mit Ball) am Kreis immer besser in Tritt kommt, freut vor allem Georgios Chatzigietim. Zizishausens Spielertrainer kann sich also auch im Heimspiel gegen Herbrechtingen/Bolheim auf seine Aufgabe an der Seitenlinie konzentrieren. Foto: Just

Der Meister darf direkt in die Baden-Württemberg-Oberliga aufsteigen. Der Zweite hat über eine langwierige Relegation noch die Chance, sich für die viert-höchste deutsche Spielklasse zu qualifizieren. Zizishausen will am Sonntag um 17 Uhr mit einem Sieg gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim seine Spitzenposition verteidigen. Auch Unterensingen möchte zuhause nichts anbrennen lassen. Die „Spitzmäuse“ empfangen morgen um 19.30 Uhr die SG Hegensberg/Liebersbronn. Um dieselbe Zeit tritt der TSV Wolfschlugen (21:13 Zähler), der wohl nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, bei der HSG Winzingen an.