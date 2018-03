Mission impossible

Fußball-Kreisliga A, Staffel 3: TSV Wendlingen II glaubt noch an sich

Es begann für den TSV Wendlingen II so gut vergangenen Sommer nach dem überraschenden Direktaufstieg in die Kreisliga A. In der ungeliebten Göppinger Staffel 3 betraten die Lauterstädter absolut fremdes Terrain und trafen ausnahmslos auf unbekannte Mannschaften. Die Erinnerung an den FV Plochingen II wurde wach, der vor zwei Jahren ebenfalls überraschend aufgestiegen war, um in der A3 dann völlig unterzugehen. Doch die Wendlinger starteten sensationell mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen – Platz zwei war der Lohn. Danach folgte jedoch aufgrund einer Verletzungsmisere sowie sonstiger Ausfälle der Absturz bis auf den letzten Tabellenplatz.

Und dennoch, die Zuversicht im Speck wächst, schließlich wartet noch die komplette Rückrunde und der Rückstand ist nicht gigantisch. Dem Relegationsplatz hinkt die Wendlinger Zweite fünf, dem ersten Nichtabstiegsplatz jedoch sieben Punkte hinterher. Mit neuem Coach nun soll die „mission impossible“ gestartet werden. Mustafa Taskin heißt der neue Mann. Er verbreitete sofort Optimismus. „Es liegt in unserer eigenen Hand, den Abstieg zu vermeiden und ich merke bereits, dass alle drinbleiben wollen“, freut er sich, „alle ziehen mit, die Trainingsbeteiligung ist grandios.“