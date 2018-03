In der Defensive klemmt’s

22.02.2018, Von Martin Unterseher — E-Mail verschicken

Basketball-Landesliga: Die TG Nürtingen siegt dennoch in Stuttgart mit zehn Punkten Differenz

Die Basketballer der TG Nürtingen haben ihren dritten Tabellenplatz in der Landesliga durch einen 90:80 (49:35)-Sieg bei den PKF Titans Stuttgart trotz einer durchwachsenen Leistung untermauert.

Als sich die TG-Spieler auf den Weg nach Stuttgart machten, wusste man im Nürtinger Lager nicht so ganz wie man das Spiel und den Gegner einschätzen sollte. „Obwohl wir als Tabellendritter Favorit in diesem Spiel sind, dürfen wir es nicht locker oder selbstverständlich nehmen. Wir haben in der Ferienwoche nicht vollständig trainieren können, das ist natürlich nicht ideal gewesen. Umso erfreulicher, dass wir zwölf Spieler aufbieten können“, so Spielertrainer Daniel Weingarten.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Dass die TG zu Beginn leichte Vorteile hatte und das erste Viertel mit 27:18-Führung beendete, lag vor allem an der guten Trefferquote aus der Distanz. Coach Weingarten konnte so früh tief durchwechseln und allen Spielern im Kader Einsatzzeiten geben. Diese dankten es ihm und beendeten die erste Halbzeit mit einem überzeugenden 11:4- Lauf, sodass die Gäste mit einer 14-Punkte-Führung in die Halbzeit gingen (35:49).