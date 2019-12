Wendlingen bietet Weihnachtsfeier für Einsame an

09.12.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Erstmals wird in Wendlingen an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für Menschen angeboten, die an den Feiertagen alleine sind

Weihnachten - das Fest der Familie. Das Fest, an dem die Familie zusammenkommt. An dem gemeinsam gekocht, gelacht, oft auch gestritten wird. Definitiv ist es kein Fest, an dem man alleine sein will. Und doch sind es viele. Möglicherweise mehr, als man ahnt. Für sie richtet die Stadt Wendlingen dieses Jahr im Treffpunkt Stadtmitte eine Weihnachtsfeier aus.