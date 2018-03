Handwerker berichten

(pm) Über das soziale Engagement des Handwerks diskutieren drei Handwerksunternehmer am kommenden Montag, 5. März, um 19 Uhr mit Sozialminister Manfred Lucha in der Handwerkskammer in Stuttgart, Heilbronner Straße 43. Bei der Veranstaltung unter dem Motto „Die Mutmacher – Zukunft gestalten – Werte erhalten“ berichten sie auf dem Podium über ihre Erfahrungen bei der Integration geflüchteter Menschen, über die Beschäftigung von gehandicapten Personen und das ehrenamtliche Engagement. Auf dem Podium sitzen Kristin Hasselwander von der gleichnamigen Stuttgarter Schreinerei, Bäckermeister Armin Koch von der Bäckerei Haag in Schwaikheim sowie Karl Grumann, Chef der Malerwerkstatt Grumann in Aichtal.