Zwei erste Preise

25.02.2017

KÖNGEN (pm). Klasse Erfolg für die erst siebenjährigen Zwillinge Paul und Philipp Kurzenberger, die aufgrund ihrer Begabung schon kleine „Stipendiaten“ des Grinio-Förderkreises Musiktalente sind. Sie haben seit einem Jahr Klavierunterricht an der Grinio Akademie Köngen bei Natalia Szabat und sind mit einem sehr anspruchsvollen Programm angetreten. Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der dieses Jahr in Esslingen ausgetragen wurde, haben sie sich jeweils einen ersten Preis in ihrer Altersgruppe erspielt. Für den Förderkreis Musiktalente ist das einmal mehr eine Bestätigung, welch schöne Früchte die Unterstützung begabter Schüler durch die Akademie und die Klavierdozentin Natalia Szabat trägt.