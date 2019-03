Zu den Steinkäuzen

11.03.2019, — E-Mail verschicken

Die Nabu-Gruppe Köngen-Wendlingen bietet am Freitag, 15. März, 18.30 Uhr, zu einer Führung ins Steinkauzrevier in den Wendlinger Streuobstwiesen ein. Die Teilnehmer erfahren von Dieter Schneider, Jens Polzin (Gewinner des Ehrenamtspreises der Kreissparkassenstiftung) und Gerhard Deuschle, warum diese kleine Eule so schutzbedürftig ist. Treffpunkt am Wendlinger Friedhof, Pfauhauser Straße. Die Teilnahme ist kostenlos. pm