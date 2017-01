Zebrastreifen lässt auf sich warten

20.01.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Schon vor einem halben Jahr hat die Straßenverkehrsbehörde den Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße angeordnet

Gut Ding will Weile haben, davon könnte man ausgehen, wenn man sich den Zeitraum von einem halben Jahr anschaut, der verstrichen ist, seitdem der Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße genehmigt worden ist. Getan hat sich seither – nichts. Warum eigentlich?, fragt sich da so mancher Bürger.

Am Wendlinger Bahnhof soll unter der Römerbrücke/L 1200 ein weiterer Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen entstehen. Voraussetzung dafür ist die Einführung von Tempo 30 im Bereich von der Behrstraße bis etwa zum Bahnhofsgebäude. Der schwierige Sichtwinkel dort macht die Temporeduzierung von 50 auf 30 notwendig. gki

WENDLINGEN. Anfang Juli des vergangenen Jahres hat Bürgermeister Steffen Weigel die freudige Nachricht in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats überbracht: „Die Verkehrsbehörde im Landratsamt hat einen beleuchteten Fußgängerüberweg genehmigt.“ Immerhin hatte sich die Stadt Wendlingen lange genug darum bemüht.