„Wendlingen spielt“

09.05.2017

Kinder, Jugendliche, Erwachsene spielen gemeinsam am 14. Mai

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Wendlingen spielt“. Gespielt wird in der Stadtmitte – vor dem Rathaus, auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz, auf dem Marktplatz, in der Albstraße und vor dem Treffpunkt Stadtmitte. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, am Sonntag, 14. Mai, von 14 bis 18 Uhr gemeinsam zu spielen und Zeit miteinander zu verbringen.

WENDLINGEN (pm). „Wendlingen am Neckar spielt“ möchte Begegnung ermöglichen, weil hier Menschen verschiedener Herkunft, jeden Alters und in unterschiedlichsten Lebenssituationen leben, die im Alltag wenig miteinander in Kontakt kommen. So wird aus vielen kleinen Möglichkeiten ein großes Fest. Wo Menschen sich begegnen, entsteht Wertschätzung, Kontakt und dadurch eine Fülle an neuen Optionen für Einzelne, Familien, Vereine, Einrichtungen und Institutionen in unserer Stadt.