Weihnachtsspielen

WENDLINGEN (pm). In der Nachkriegszeit gelang es Anton Starzmann in Unterboihingen, einige junge Männer zur Gründung einer Musikkapelle zu begeistern. Die Kapelle spielte in den Folgejahren immer bei allen passenden Gelegenheiten – auch immer am Heiligen Abend. Die Kapelle war aus dem damaligen, noch dörflichen Leben von Unterboihingen nicht mehr wegzudenken.

Um den Fortbestand der Kapelle zu sichern, wurde die Kapelle in die freiwillige Feuerwehr eingegliedert und nach der Auflösung der Unterboihinger Feuerwehr wurde der Musikverein Unterboihingen gegründet. Das weihnachtliche Musizieren der Gründungszeit wurde von der Feuerwehrkapelle und vom Musikverein übernommen und somit spielt die Kapelle seither alljährlich bis heute am Heiligen Abend, überwiegend im Stadtteil Unterboihingen.

So auch in diesem Jahr. Unter der Leitung von Markus Dieterle musizierte eine kleine Besetzung des Musikvereins Unterboihingen trotz regnerischen nasskalten Wetters nach dem Gottesdienst vor der Kirche, beim örtlichen Altenheim sowie vor dem Haus von Herbert Durst, dem Ehrenvorsitzenden des MVU. Beachtlich und lobenswert ist, dass diese langjährige Tradition fortgesetzt wird und dass überwiegend jugendliche Musiker des Vereins am Heiligen Abend zwei Stunden ihrer Zeit für diesen schönen Brauch geben.