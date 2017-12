Weihnachtspäckle für Wilhelmsdorf

27.12.2017

Die Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen reicht in die 1950er-Jahre zurück

Pfarrerin Biedenbach freute sich über die vielen Päckchen, die sie dank der vielen Spender wieder dieses Jahr an die Einrichtung in Wilhelmsdorf weiterreichen konnte. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN (pm/gki). „Die Weihnachtspäckchenaktion für Wilhelmsdorf wurde wohl in den 1950er-Jahren von den Schwestern Glatzle aufgrund persönlicher Verbindungen nach Wilhelmsdorf in Wendlingen begonnen. Später wurde sie von einem Frauenkreis weitergeführt und wird inzwischen von der Kirchengemeinde weitergetragen und vom Pfarramt Nord aus organisiert“, hat Pfarrerin Ute Biedenbach von der Evangelischen Kirchengemeinde recherchiert. Denn in den Unterlagen lässt sich über die Anfänge dieser Aktion in Wendlingen nirgends etwas finden.

Ute Biedenbach erinnert sich an ungewöhnliche Übergabeaktion