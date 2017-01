Von der Steinzeit bis zu den Römern und Alemannen

Vortrag am 19. Januar über die jüngsten Ausgrabungen

WENDLINGEN (pm). In Wendlingen-Unterboihingen wurden im Zuge der Erschließung der ICE-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm parallel zur Autobahn in den Jahren 2015 und 2016 umfassende Rettungsgrabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium (RP) Stuttgart durchgeführt. Über die archäologischen Ausgrabungen in Wendlingen wird am kommenden Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr Dr. Inga Kretschmer vom Landesamt für Denkmalpflege im RP berichten. Der Vortrag (ohne Eintritt) findet im Großen Saal im Treffpunkt Stadtmitte statt.

Der Vortrag zu den Ausgrabungen der letzten beiden Jahre lädt zu einer Reise quer durch die langjährige Siedlungsgeschichte von Wendlingen-Unterboihingen ein, die von der Steinzeit durch die Vorgeschichte und Römerzeit bis hin zum Mittelalter führt.