„Unser bester Mann ist eine Frau“

27.12.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die 83-jährige Charlotte Benz ist begeisterte Sportschützin und war mehrfach Landesmeisterin und einmal Deutsche Meisterin

Wenn man an Schießsport denkt, dann haben die meisten Männer vor Augen. Dass auch Frauen begeisterte Schützen sein können, kommt den meisten seltener in den Sinn. Charlotte Benz ist in Wendlingen bekannt als ehrenamtliche Helferin beim AK Asyl, das „Gesicht der Kleiderkammer“, auch bei Carisatt und Lokale Agenda ist sie aktiv. Dass sie auch eine erfolgreiche Sportschützin ist, das weiß kaum jemand.

Als Sportschützin hat Charlotte Benz schon viele Preise abgeräumt. Zahllose Pokale, Plaketten und Urkunden erinnern an ihre Erfolge. Foto: gki

WENDLINGEN. Wenn die meisten schon wieder ans Aufhören denken, da hat Charlotte Benz mit dem Schießsport erst begonnen. Damals war sie gerade 50 geworden. Vorher hatte sie ihren Mann Heinz Benz, lange Zeit Kreisoberschützenmeister, so wie viele Frauen ihre Männer, nur als Zuschauerin immer wieder zum Training und zu Wettbewerben begleitet. Eines Tages habe er sie gefragt, ob sie nicht mal eine Waffe in die Hand nehmen wolle, erzählt sie. Das war 1984. Seither ist sie Mitglied im Schützenverein Wendlingen und hat ihr Hobby liebgewonnen. Für sie ist es mehr als bloß der Wettbewerb um den besten Schuss.