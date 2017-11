Stromnetz wird modernisiert

17.11.2017, — E-Mail verschicken

Niederspannungsfreileitung wird durch neue Erdkabel ersetzt

OBERBOIHINGEN (pm). Anfang dieser Woche hat die Netze BW mit dem Ausbau des Stromnetzes am östlichen Ortsrand von Oberboihingen begonnen, um eine neue Umspannstation eines Gewerbebetriebs im Gewann Hagen an das Versorgungsnetz anzuschließen. Dazu verlegt der Netzbetreiber eine neue Mittelspannungsverbindung zwischen Oberboihingen und Kirchheim, heißt es in einer Pressemitteilung. An dieses Erdkabelnetz wird auch das Hofgut Tachenhausen angebunden. Die Freileitung, die bislang zum Hofgut führt, wird dann nicht mehr benötigt und kann anschießend abgebaut werden.

Die Bauarbeiten erstrecken sich über eine Länge von etwa eineinhalb Kilometern und werden in mehreren Abschnitten durchgeführt. Gearbeitet wird im offenen Graben entlang von Feldwegen. Deshalb kann es während der Bauzeit zu Behinderungen für den landwirtschaftlichen Verkehr kommen. Wenn alles planmäßig verläuft, werden die Arbeiten Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Diese Maßnahme trägt dem gestiegenen Leistungsbedarf Rechnung, dient der Modernisierung des örtlichen Stromnetzes und ist somit ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit.