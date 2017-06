„Stadtspektakel“ zum 35.

23.06.2017

Mit Miss Foxy, Agua Loca und Scouts – Unterstützerbändel gibt’s ab Samstag

WENDLINGEN (r). In diesem Jahr gibt es das Zeltspektakel seit 35 Jahren. Grund genug, das zu feiern: und zwar am Samstag, 22. Juli, mit einer Neuauflage des Stadtspektakels wieder unter freiem Himmel auf dem Marktplatz in Wendlingen. Beginn ist um 18 Uhr. Es spielen The Scouts aus Wendlingen, gefolgt von der Latin-Rock-Band Agua Loca. Als Highlight rocken die vier Ladys von Miss Foxy den Marktplatz. Weil das Geburtstagsfest kostenlos für die Besucher ist, aber dennoch Kosten anfallen und gedeckt werden müssen, werden sogenannten „Unterstützerbändel“ zum Preis von drei Euro verkauft. Der Vorverkauf beginnt am morgigen Samstag, 24. Juni, bei der „Brennessel“ in Wendlingen und in Köngen im Musik-Café Eisele. Bei schlechtem Wetter garantieren diese Bänder dann den Zutritt zur Stadthalle.