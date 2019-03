SPD Wendlingen nominiert Rats-Team

12.03.2019, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Der SPD-Ortsverein Wendlingen hat kürzlich bei einer gut besuchten Mitgliederversammlung seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Es wurde ein Team von sechs Frauen und acht Männern gewählt. Auf den ersten fünf Plätzen finden sich alle derzeitigen Mitglieder der Fraktion sowie der Ortsvereinsvorsitzende. Ansonsten wurde darauf geachtet, abwechselnd Frauen und Männer zu nominieren. Auf Platz eins ist der derzeitige Fraktionsvorsitzende Ansgar Lottermann (Ministerialrat/Jurist), gefolgt vom Ortsvereinsvorsitzenden Simon Bürkle (Arbeitsvermittler). Die Plätze drei bis fünf gingen an die weiteren Mitglieder der Fraktion Sonja Geiselhart (Krankenpflegerin), Siegfried Haufe (Bauunternehmer) und Hansjörg Fritz (Schreinermeister). Auf den folgenden Plätzen der Liste der SPD befinden sich Christa Schimpf (Krankenschwester), Kurt Kliche (Diplomingenieur), Özen Katmerci (Verwaltungsjuristin), Michael Gruber (Freier Architekt), Sandra Schüle-Bausch (Juristin), Florian Kiebel (Student), Hannah Fritz (Volunteer), Norbert Knoll (Systemkoordinator) und Renate Dietrich (Steuerfachwirtin). Die Kandidatenvorstellungen sind am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus Lamm und an den Infoständen auf dem Marktplatz.