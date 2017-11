Seniorentreff auf neuen Wegen

25.11.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Evangelische Kirchengemeinde und Seniorenzentrum Taläcker gehen Partnerschaft ein: Erster gemeinsamer Seniorentreff 30. November

Der Seniorentreff der Evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen schlägt eine neue Richtung ein. Künftig wird das Angebot für Senioren zusammen mit und im Seniorenzentrum Taläcker stattfinden. Am kommenden Donnerstag, 30. November, wird zum ersten Mal dorthin eingeladen.

Zum Seniorentreff wird künftig in die Cafeteria des Seniorenzentrums Taläcker eingeladen werden. Unser Foto zeigt von links Pfarrer Martin Frey, die Ehrenamtlichen Ursula Köhler, Hildegard Thierauf, die Leiterin Soziale Betreuung im Seniorenzentrum Nathalie Wiedmann, Elisabeth Piringer und Beate Hemminger. Ellen Klose und Lore Schloz waren verhindert. gki

WENDLINGEN. Eines sei schon mal vorweg gesagt: wenn der Treffpunkt Stadtmitte bisher wegen seiner zentralen Lage für die Teilnehmer des Seniorentreffs gut zu erreichen war, so muss der neue Standort in der Nähe der Autobahn in Unterboihingen nicht zum unüberwindbaren Problem werden. Denn das Seniorenzentrum Taläcker ist mit dem Bürgerbus (die Haltestelle Finkenweg ist nur ein paar Meter entfernt) gut zu erreichen und außerdem kann eventuell ein Fahrdienst in Anspruch genommen werden. Bei den Umplanungen hat das Pfarrer Martin Frey bereits ins Auge gefasst.