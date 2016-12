Seit 20 Jahren Mitglied des Gemeinderats

23.12.2016

Als Nachrücker ist vor 20 Jahren Stadtrat Jürgen Zimmermann in den Gemeinderat der Stadt Wendlingen gekommen. Seither ist er vier Mal in seinem Ehrenamt als Gemeinderat für die Freien Wähler bestätigt worden. Als Gas- und Wasserinstallateurmeister bringe Zimmermann seine Fachkenntnisse beim Thema Bauen von Anfang an zum Wohle der Stadt Wendlingen ein, sagte Bürgermeister Weigel bei der Ehrung während der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Platz nahm Zimmermann auch im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, im Gutachterausschuss, Galeriebeirat und bis zur Auflösung der Ausschüsse auch im Ausschuss für Technik und Umwelt. Ab 2017 schließe sich der Kreis und er werde wieder seine Fraktion im Verwaltungsausschuss vertreten. Seit der Wahl 2009 ist der FWV-Stadtrat nun auch ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters. „Damit gehören Sie natürlich auch zum Kreis der Gemeinderäte, deren Wort auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen besonderes Gewicht hat und es gehört zu Ihren vielen angenehmen Eigenschaften, dass Sie dies nicht ständig nach außen demonstrieren müssen, sondern sehr wohldosiert an den entscheidenden Stellen einsetzen“, würdigte Weigel dessen hervorragend geleistete ehrenamtliche Arbeit. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er ihm Ehrengaben des Gemeinde- wie auch des Städtetags. gki