Querbeet durchs prall gefüllte Leben

21.12.2017, Von Gaby Kiedaisch

Ab Montag, 8. Januar, öffnet der Bürgertreff MiT in Wendlingen wieder seine Türen – Heike Hauß legt neues Programm vor

In etwas mehr als zwei Wochen haben wir den 8. Januar. Es ist also nicht mehr lange hin, bis der Bürgertreff MiT just an diesem Tage wieder öffnet. Und damit eröffnen sich wieder zahlreiche Möglichkeiten für alle, die neugierig auf Neues sind und die sich auf Altbewährtes freuen.

WENDLINGEN. Neu aufgenommen ins Programm hat Heike Hauß einen Stammtisch für alle Freunde der ungarischen Sprache. Egal ob jemand seine ungarischen Sprachkenntnisse wieder auffrischen möchte oder Muttersprachler ist, jeder ist willkommen beim monatlichen Treffen im Raum 9, zweites Stockwerk im Treffpunkt Stadtmitte. Das erste Treffen findet am 15. Januar, von 19 bis 21 Uhr, statt. Wer sich vorher informieren möchte, für den hat Judith Bauer, vom Freundeskreis Wendlingen-Dorog ein offenes Ohr ([01 60] 4 41 51 00).