Premiere der Kulissaschiaber war erfolgreich

Anlässlich des Kolpinggedenktages am zweiten Adventssonntag fand die Premiere des neuen Stückes von „d’Unterboihinger Kulissaschiaber“ mit dem Titel „Meine Frau, die Wechseljahre und ich“ im katholischen Gemeindezentrum St. Georg statt. Wie immer bei den Kulissaschiabern gibt es auch in diesem Jahr viel zu lachen. Die Aufführungen beginnen schon am 13. und 14. Januar 2018 ebenfalls im Gemeindezentrum St. Georg in der Bürgerstraße 4 in Wendlingen. Die weiteren Aufführungen finden im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen am 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar statt. Die Samstags-Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr, die Sonntags-Aufführungen um 17 Uhr. Karten für alle Veranstaltungen sind sind im Vorverkauf bei Intersport Räpple in Wendlingen erhältlich. pm