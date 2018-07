Kommentar

Pingpong

25.07.2018

Nun also ist klar, die Große Wendlinger Kurve wird kommen. Oder? Immerhin steht ja die Finanzierung noch auf arg wackeligen Beinen. Wie viel Geld kommt dafür vom Bund? Staatssekretär Steffen Bilger aus dem Bundesverkehrsministerium wollte während seines Termins vor eineinhalb Wochen in Köngen keine konkrete Summe nennen. Er blieb bei seiner vagen Aussage eines hohen zweistelligen Millionenbetrags. Gemunkelt wird, es sollen 60 Millionen Euro sein. Vielleicht auch 80. Oder 100. Doch auch am Montagabend in Oberboihingen wollte sich kein Vertreter des Landesverkehrsministeriums dazu näher äußern. Hier fliegen auf der politischen Ebene der Verkehrsministerien des Bundes und des Landes die Pingpong-Bälle hin und her. Und wieder merkt niemand, dass es genau solche Spielchen sind, die zur Politikverdrossenheit der Bürger einiges beitragen.