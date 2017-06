Fußball-Relegation: Der TSV Raidwangen will morgen in Neuenhaus den Angriff von Herausforderer TSV Linsenhofen abwehrenHigh Noon am späten Nachmittag auf dem Betzenberg: A-Kreisligist TSV Raidwangen und B 5-Vizemeister TSV Linsenhofen kämpfen morgen um 17 Uhr in Neuenhaus im finalen…

Mehr