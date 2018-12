Nach zweieinhalb Jahren tut sich etwas

28.12.2018, Von Gaby Kiedaisch

Bauarbeiten für beleuchteten Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße haben begonnen – Fertigstellung noch ungewiss

Die ersten baulichen Veränderungen für den geplanten Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße sind getan. Das ist auch Stadtrat Ansgar Lottermann, als täglichem Zugpendler, nicht entgangen, und er befand es für wert, in der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten darauf hinzuweisen. Immerhin warten Fußgänger wie er schon seit über zweieinhalb Jahren darauf.

WENDLINGEN. Inzwischen sind mehr als zweieinhalb Jahren verstrichen, seitdem die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes in Esslingen den beleuchteten Fußgängerüberweg für die Bahnhofstraße angeordnet hat (wir berichteten). Das hatte Bürgermeister Steffen Weigel in der Sitzung des Gemeinderats im Juli 2016 mitgeteilt – wohl nicht in der Erwartung, dass sich die Maßnahme so lange noch hinziehen würde.