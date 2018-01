Mit Umbau der Drittelscheuer begonnen

27.01.2018, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Stadtmuseum wird erweitert – Mit dem zweiten Bauabschnitt wird die Scheuer gesichert und erhält eine zusätzliche Ausstellungsfläche

„Wir sind froh, dass es endlich losgegangen ist“, freut sich Peter Hoefer vom Museumsverein über die begonnenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in und an der Drittelscheuer. Mit diesen Arbeiten wird das Stadtmuseum Wendlingen noch mehr Ausstellungsfläche dazu bekommen.

Die Kalksteinwände werden mit einem Betonstreifenfundament unterfangen, also stabilisiert.

WENDLINGEN. Die ältesten Bauteile von der Drittelscheuer stammen von 1457/58. Weitere Bauphasen sind anhand der Materialbestimmungen an dem Gebäude zwischen Pfarrscheuer und ehemaligem Pfarrhaus für den Fachmann zu erkennen. In der in Firstständerbauweise erstellte Scheune sind drei der Hauptstützen des Daches noch im Originalzustand erhalten. „Das macht die Scheuer denkmalwürdig“, erklärt Frank Brauneisen, der für den Umbau verantwortliche Architekt. Sie bekommen ein neues Fundament, womit in der nächsten Woche begonnen werden soll.