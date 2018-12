Mit Swing und Schwung in die Weihnachtszeit

18.12.2018, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Die Old Fashion Jazzband verzaubert das Publikum in der Köngener Schlosskapelle

Mit dem traditionellen Weihnachtskonzert verabschiedete sich der Jazzclub für dieses Jahr in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub, um dann im neuen Jahr weiterhin musikalisch durchzustarten. Foto: Stange

KÖNGEN. Legendär waren mit Sicherheit schon viele Konzerte im Köngener Jazzclub. Das Weihnachtskonzert stand jedoch unter einem besonderen Vorzeichen, denn das bisherige Organisationsteam hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und zum letzten Mal diese Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Ein festlich geschmückter Christbaum, funkelnde Weihnachtssterne, kleine Nikolause versetzten die Zuhörer im proppenvollen Saal in vorweihnachtliche Stimmung. Ein denkwürdiger Tag, sagte der scheidende Vorstand Gerhard Götz in seiner Begrüßungsrede, in der sowohl Dankbarkeit für die geleistete Arbeit seiner Mitstreiter als auch Hoffnung und Optimismus für die Zukunft des Jazzclubs zum Ausdruck kamen.

Im nächsten Jahr unter neuer Leitung und mit neuem Team