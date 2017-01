Mit Glasfaser-Ausbau zum schnellen Internet

Wendlinger und Köngener Haushalte sollen davon bis Ende 2017 profitieren

Wer im Internet unterwegs ist, kann sich doppelt freuen: Die Telekom baut ihr Netz im Vorwahlbereich 07024 aus und erhöht zugleich das Tempo. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm/r). .Rund 6000 Haushalte in Wendlingen und 4100 Haushalte in Köngen bekommen bis Ende 2017 schnelles Internet, kündigt die Telekom an. Danach soll das neue Netz so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud soll dadurch bequemer werden. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit.

Dazu wird das Telekommunikationsunternehmen Glasfaser verlegen und neue Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten. „Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig“, sagt Steffen Weigel, Bürgermeister von Wendlingen. „Deshalb freuen wir uns, dass Wendlingen jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert. So bleibt unsere Stadt als Wohn- und Arbeitsplatz attraktiv.“ Das sieht auch der Köngener Bürgermeister Otto Ruppaner für seine Gemeinde.