Mischung aus Bildung und Unterhaltung

21.09.2016, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Volkshochschule in Wendlingen bietet im Wintersemester wieder interessante Kurse

Die Tage werden länger und kälter, die Aktivitäten draußen nehmen ab, da wäre möglicherweise ein Multimediavortrag der Volkshochschule (VHS) eine ideale Abwechslung. Oder, für die aktiveren Wendlinger, ein Töpferkurs. Das VHS-Programm des Wintersemesters hält Angebote für viele Interessengebiete bereit.

Diese Schönheit stammt aus Mali. Weitere schöne Bilder gibt es in der Multivisionsschau von Christl und Gerhard Schweizer. Fotos: vhs

WENDLINGEN. Ladakh ist ein Gebirgsland im äußersten Norden des indischen Subkontinents. Ethnisch und kulturell zum tibetischen Buddhismus. Nach der Zerstörung fast aller Klöster und der Unterdrückung des geistlichen Lebens in Tibet durch die chinesischen Besatzer konnte sich in Ladakh der tibetische Buddhismus in seiner ganzen Vielfalt erhalten. Und auch Fototouristen hat das Land einiges zu bieten. Beispielsweise mehr als 5000 Meter hohe Pässe und spektakuläre Gebirgsseen. Der Multivisionsvortrag von Peter Kuhn-Simma am Montag, 14. November, 19.30 Uhr, im Großen Saal des Treffpunktes Stadtmitte gibt optische Eindrücke, aber auch viele Tipps für Menschen, die ihre Reise gerne individuell planen. Der Vortrag passt zudem auch zum Tibet-Schwerpunkt des Programms im Wendlinger Bürgertreffs MiT.