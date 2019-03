Mehr Gemeinsinn gefordert

08.03.2019, — E-Mail verschicken

Über 200 Gäste beim Politischen Aschermittwoch mit Kenner

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pm). Bereits zum vierten Mal luden der SPD-Ortsverein Wendlingen und der Landtagsabgeordnete Andreas Kenner zum Politischen Aschermittwoch in das katholischen Gemeindezentrum in Wendlingen-Unterboihingen ein. So gut besucht wie in diesem Jahr war diese Veranstaltung noch nie: Über 200 Zuhörer lauschten der einstündigen Rede von Kenner.

Darin sprach er zunächst das Thema Europawahl an: „Wir dürfen Europa nicht populistischen Parteien überlassen, die es abschaffen wollen. Das ist nicht das Europa, in dem ich leben will!“, forderte er die „schweigende Mehrheit“ auf, am 26. Mai wählen zu gehen, um europafreundliche Parteien zu stärken. Allerdings gelte es ein soziales Europa zu schaffen, das für die Bevölkerung da sei und nicht nur für die Unternehmen. Zum Friedensprojekt Europa gibt es aus Sicht Kenners nach zwei verheerenden Weltkriegen keine Alternative.