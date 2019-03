„Mehr aufeinander achtgeben“

Mit einer Gedenkfeier begeht die Stadt Winnenden heute den zehnten Jahrestag des Amoklaufs, der ja in Wendlingen ein ebenfalls tragisches Ende fand. Waren Sie schon einmal bei einer der Gedenkfeiern der vergangenen Jahre?

Steffen Weigel,

Ich war vor einigen Jahren bewusst an einem anderen Tag in Winnenden und habe mich dort mit meinem Kollegen ausgetauscht, der ja ebenfalls erst nach den schrecklichen Ereignissen am 11. März 2009 ins Amt gekommen ist. Wir haben gemeinsam auch die Albertville-Realschule und den Gedenkraum dort besucht und mit dem Schulleiter gesprochen. An den Gedenkfeiern an den Jahrestagen nehme ich nicht teil.

Angehörige der damaligen Opfer kämpfen für strengere Waffengesetze. Denken Sie, dass diese einen Amoklauf verhindern könnten?