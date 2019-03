07.03.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

NZ/WZ-Leserfahrt: Dreimal finden in diesem Jahr Besuche auf der Baustelle des Albvorlandtunnels statt

Mit Hochdruck wird auf der Baustelle des Albvorlandtunnels gearbeitet. Denn noch diesen Sommer wird die Tunnelbohrmaschine Wanda auf der Wendlinger Seite ankommen. Grund genug also, sich die Baustelle aus der Nähe anzusehen. Auf drei Leserfahrten gibt es für je 20 Personen tiefe Einblicke in die Baustelle.

Info

Leserfahrt Albvorlandtunnel

Zur Leserfahrt über den Baustellenabschnitt des Albvorlandtunnels lädt unsere Zeitung am Donnerstag, 4. April, Mittwoch, 10. Juli, und Sonntag, 20. Oktober ein. Im Preis von 18 Euro für Inhaber einer Abocard und 25 Euro für Leser ohne Abocard sind die Busfahrt mit qualifiziertem Guide und der Sektempfang enthalten. Sollten Karten drei Tage nach der Bestellung nicht abgeholt sein, gehen sie zurück in den Verkauf.

Abfahrt für die Leser aus Nürtingen und Umgebung ist jeweils um 13.30 Uhr am Fernbussteig des Busbahnhofs in Nürtingen. Für die Leser aus Wendlingen und Köngen ist die Abfahrt zum Baubüro um 14 Uhr am Wendlinger Busbahnhof.

Karten gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-1 52 , oder in der Geschäftsstelle der Wendlinger Zeitung, Albstraße 18, Telefon (0 70 24) 9 20 27-0. Die Telefone sind erst ab 8 Uhr besetzt, bitte rufen Sie nicht vorher an.