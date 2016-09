Kommt der S-Bahn-Ringschluss?

20.09.2016, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ein neues Gutachten der Uni Stuttgart soll mögliche Trassenvarianten zwischen dem Neckartal und den Fildern untersuchen

Ein S-Bahn-Ringschluss zwischen der Filderebene und dem Neckartal – diese Idee ist nicht neu. Eine Realisierung wurde etliche Male überprüft. Und wieder verworfen. Nun wollen der Landkreis, die Städte Wendlingen, Kirchheim, Wernau und Plochingen sowie die Gemeinden Unterensingen, Oberboihingen und Köngen mit einem Gutachten einen weiteren Vorstoß wagen.

Wird es neben der S 1 zwischen Herrenberg und Kirchheim eine weitere S-Bahn geben, die dann das Neckartal an die Fildern anbindet? Das soll ein Gutachten klären. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Zu viele Autos auf der A 8, zu viele Autos auf der B 313 und der B 10. Mit dem Thema des Dauerstaus auf den Straßen im Landkreis Esslingen wollen sich Landkreis und Bürgermeister nicht mehr länger abfinden. Mit einem Gutachten wollen sie nun in Erfahrung bringen, ob sich eine S-Bahn-Verbindung zwischen Neckartal und Filderebene baulich und finanziell darstellen lässt.

Das Verkehrswissenschaftliche Institut der Universität Stuttgart wurde daher von den sechs Kommunen und dem Landkreis beauftragt, genau diese Fragestellung zu untersuchen. Als lang und steinig bezeichnete Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel den Weg, der vor den sechs Kommunen liegt. Doch mit dem Gutachten wolle man ein deutliches Signal setzen, „dass wir nicht mehr länger warten können“, so Weigel. Aus Sicht der Kommunen habe der Verband Region Stuttgart hier nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. Es gebe vielfältige Voruntersuchungen, die alle nicht weit genug gingen, meinte Steffen Weigel.

Stefan Tritschler von der Universität Stuttgart machte zunächst darauf aufmerksam, dass es eine S-Bahn-Verbindung vom Flughafen nach Bernhausen bereits gibt und dass diese nach Neuhausen verlängert werden soll. Er wies auch auf die Probleme hin, die bei einer etwaigen weiteren S-Bahn-Erweiterung auf die Filderregion, aber auch auf dem Weg hinunter ins Neckartal auftreten können. Ein Problem sei die Höhenlage. „Das macht die Planung spannend und interessant“, umschrieb er die etwas schwierige geografische Lage, die auch den Planern der Neubaustrecke einiges Kopfzerbrechen bereitet.

Wie viele Fahrgäste kann man anlocken?

Zudem sei der mittlere Neckarraum ein wirtschaftlich starker Raum mit viel Besiedlung. Damit stehe nicht viel Raum für neue Verkehrswege zur Verfügung. Die Frage stelle sich, wo man hier neue Verbindungen schaffen könne. Es stelle sich aber auch die Frage, wie viele Fahrgäste man mit dieser neuen S-Bahn-Verbindung anlocken könne. In der neuen Trasse sieht er aber auch die Chance, ganz neue Verkehrsbeziehungen aufzubauen, die vom Raum Böblingen bis zum Filstal reichen könnten.

Tritschler stellte zwei Grundvarianten für die neue S-Bahn-Verbindung vor. Zum einen könne man die S-Bahn-Verlängerung zwischen Bernhausen und Neuhausen weiterplanen. Dann müsse man über eine Unterquerung von Neuhausen nachdenken. Angelehnt an die ICE-Neubaustrecke und die Autobahn führe diese Variante dann Richtung Neckartal. Die zweite Variante führe vom Flughafen auf einer Trasse, die südlich von Nürtingen ankomme und dann auf die Bestandsstrecke Tübingen–Stuttgart nach Wendlingen eingeschleift würde. Denkbar sei auch ein Ausbau der Stadtbahnlinien von Stuttgart her, erläuterte Tritschler.

„Wir steigen deshalb mit ein, weil wir wissen, welch lange Vorlaufzeiten es gibt“, begründete Landrat Heinz Eininger den Einstieg des Landkreises in diese Thematik. 20 Jahre von den ersten Überlegungen bis zum Spatenstich seien leider die Regel. Es gehe darum, sich in den politischen Gremien der Raumschaft zu positionieren, gemeinschaftlich aufzutreten. Die Bewertung von Kosten und Nutzen solle später erfolgen. Eininger wies darauf hin, dass es im Raum Sindelfingen/Böblingen, aber auch auf den Fildern große Arbeitgeber gebe, deren Mitarbeiter mit der S-Bahn eine Alternative zum Auto erhielten, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Wendlingen bewertete der Landrat hier als ein Drehkreuz.

Kirchheims Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker betonte, dass die Initiative für diesen neuerlichen Vorstoß für eine S-Bahn-Verbindung auf die Fildern von der Wendlinger Stadtverwaltung ausging. Ihr war es wichtig, dass eine neue Verbindung einen Schulterschluss zur S-Bahn 1 haben müsse, die von Herrenberg über Wendlingen nach Kirchheim führt. „Ich bin mir sicher, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung aufgehen wird“, zeigte sich Matt-Heidecker zuversichtlich.

Wernaus Bürgermeister Armin Elbl sieht seine Stadt eigentlich nicht gerade schlecht versorgt mit Infrastruktur. Dennoch: von Wernau zum Flughafen benötige man mit dem ÖPNV eineinhalb Stunden, während man mit dem Auto nur 15 Minuten brauche, sagte Elbl. Er hofft, dass es sich bei dem Gutachten nicht nur um eine Planung für die Schublade handelt. Plochingens Bürgermeister Frank Buß sieht mit der Realisierung dieser S-Bahn-Trasse eine Reduktion des Verkehrs am Plochinger Dreieck und damit auch eine Reduktion der Emission einhergehen.

Auffallend war, dass über Trassen und Unterfahrungen von Fildergemeinden gesprochen wurde, gar von einer möglichen Untertunnelung Neuhausens, ohne dass ein Bürgermeister aus einer Fildergemeinde mit in der Runde saß. „Wir starten jetzt mit dem Thema, ziehen aber nach und nach alle anderen Kommunen mit ins Boot“, sagte Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel. Überhaupt wollten sich die Vertreter der auftraggebenden Kommunen nicht auf eine der beiden zu untersuchenden Trassenvarianten festlegen lassen „um dem Vorwurf entgegenzutreten, man habe sich verfrüht auf eine Trasse fokussiert“, betonte Landrat Heinz Eininger. Ein Tunnelbauwerk, das wisse man, sei sehr teuer. Es müsse untersucht werden, wie eine kostengünstige Variante aussehen kann. Die Kosten für das Gutachten belaufen sich auf 13.000 Euro. Die Hälfte davon geht zu Lasten des Landkreises, die sechs Kommunen übernehmen die andere Hälfte.