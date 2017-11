Köngener Handballer gewinnen die Premiere

Erstauflage von „Schlag die Handballer“ war ein voller Erfolg – Burgschulhalle brodelte: über 500 Zuschauer verfolgten das Event

Am Samstag war es endlich so weit: Nach monatelanger Planung läutete Björn Wisst, Vater und Haupt-Organisator des Events, die Premiere von „Schlag die Handballer“ in der Burgschulhalle in Köngen ein. Der Gastgeber, die Handballabteilung des TSV Köngen, setzte sich im Finale gegen die Herausforderer, den Musikverein Wendlingen, durch.

Bürgermeister Ruppaner alias Elton machte einen souveränen Moderatorenjob. Foto: pm

KÖNGEN (ps). Als ein voller Erfolg darf die erste Auflage von „Schlag die Handballer“ (angelehnt an „Schlag den Raab“) getrost in die Köngener Sport- und Eventgeschichte eingehen. Vor rund 500 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus galt es zunächst, den Herausforderer für die Handballer zu ermitteln. In zwei Spielen (Doppel-Sackhüpfen und Leitergolf) kämpften die Herausforderer-Teams – der Musikverein Wendlingen, das Eichenkreuz Köngen und die Feuerwehr Köngen – um den Einzug in die Hauptrunde. Letztlich setzten sich die Gäste aus Wendlingen dank einer starken Leistung beim Geschicklichkeitsspiel Leitergolf gegen die beiden ortsansässigen Teams durch.