In Wendlingen leihen, in Wernau abgeben

18.12.2018, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Interkommunales Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem soll im Frühjahr auch in der Lauterstadt an den Start gehen

Seit Mai bietet die Deutsche Bahn im Raum Stuttgart ein Fahrrad-Verleihsystem an, bei dem man Fahrräder an Bahnhöfen ausleihen und von Kommune zu Kommune radeln kann. In Plochingen, Wolfschlugen und Leinfelden-Echterdingen sind die Räder bereits in Betrieb. Auch in Wendlingen will man diesen Service anbieten.

Pedelecs, wie hier im Bild, aber auch normale Fahrräder können bald auch am Wendlinger Bahnhof ausgeliehen werden. Foto: DB Connect

WENDLINGEN. Die S-Bahn als Transportmittel wird zunehmend beliebter. Doch warum nicht auch mal aufs Fahrrad zurückgreifen, um von einer Kommune zur anderen zu kommen? In Plochingen, Wolfschlugen und Leinfelden-Echterdingen bietet die Deutsche Bahn ihren Service „Regiorad“ bereits an. Und auch in Wendlingen, Kirchheim und Wernau steht das Angebot in den Startlöchern.

Die Räder müssen nicht zum Startpunkt zurückgebracht werden, man kann sie einfach an der Ausleihstation einer anderen Kommune abgeben, in der es eine Regiorad-Station gibt. Was nicht nur für Pendler, sondern auch für Tagesausflügler und Touristen interessant sein dürfte.