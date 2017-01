Himmlischer Klang aus Wendlingen

Schiedmayer Celesta erklingt zur Eröffnung der Elbphilharmonie

WENDLINGEN (pm). Zur offiziellen Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg spielte gestern das NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter der Leitung von Dirigent Thomas Hengelbrock unter anderem Werke von Beethoven, Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Rihm, Wagner und Zimmermann. Auch die neue Celesta, Modell Studio fünfeinhalb Oktaven, und ein Tastenglockenspiel aus der Schiedmayer-Manufaktur aus Wendlingen kamen dabei zum Einsatz.

Das Musikinstrument Celesta wurde im Jahre 1886 vom französischen Orgel-, Klavier- und Harmoniumbauer Victor Mustel in Paris erfunden und dort auch am 2. Juni 1886 patentiert.1735 in Erlangen durch Balthasar Schiedmayer gegründet, seit 1809 in Stuttgart ansässig, ist das auf die Herstellung von Tasteninstrumenten spezialisierte Unternehmen Schiedmayer seit neun Generationen ununterbrochen in der Hand von Familienmitgliedern, die sich seit nunmehr über 280 Jahren mit Hingabe diesem Handwerk widmen.

Bereits im Jahre 1890 begann die Schiedmayer Pianofortefabrik Stuttgart mit dem Bau der Celesta. Heute ist die Schiedmayer Celesta GmbH aus Wendlingen weltweit der einzige Hersteller dieses Instrumentes.