Graf für ein Wochenende

31.01.2017, Von Irina Korff — E-Mail verschicken

Das neue Stück der Kulissaschiaber ließ die Zuschauer herzlich lachen und bot viel vergnügliche Kurzweil

Am Wochenende präsentierten „d’Unterboihinger Kulissaschiaber“ ihr neues Stück „Graf Richard lässt bitten“ vor einem begeisterten Publikum. Das Lustspiel aus der Feder von Willy Stock ließ die Zuschauer herzlich lachen. Die Premiere am Samstag sowie der darauffolgende Spieltag am Sonntag waren ausverkauft.

Isabella, die Wahrsagerin, hat ein Auge auf den Grafen geworfen. Foto: Korff

WENDLINGEN. „Graf Richard lässt bitten“ hieß es am Wochenende im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen. Das Stück in drei Akten wird von den Kulissaschiabern, der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Unterboihingen, insgesamt sechs Mal aufgeführt.

Den Zuschauern wird in diesem Zuge viel Vergnügliches geboten: Richard Graf (Kurt Haag) soll in Abwesenheit seines Sohnes Klaus Graf (Matthias Franke) und seiner Schwiegertochter Silvia (Ute Albrecht) auf deren Villa aufpassen. Seine geizige Schwiegertochter hat die Hausbar abgeschlossen, ihm nur sauren Sprudel und H-Milch bereitgestellt, das vorgekochte Essen eingefroren und sogar das Telefon gesperrt.