Glanzvolle Zeiten in Guts- und Herrenhäusern

24.11.2017, Von Gaby Kiedaisch

Bestseller-Autorin Anne Jacobs las aus ihrem Roman „Das Gutshaus“ im Buchladen im Langhaus

Im Buchladen im Langhaus in Wendlingen stellte Anne Jacobs ihr neuestes Buch vor. Foto: gki

WENDLINGEN. „Glanzvolle Zeiten“ ist der Untertitel ihres neuesten Romans „Das Gutshaus“. Just am Tag der Lesung in Wendlingen ist er erschienen. Glanzvolle Zeiten – wer sehnt sich nicht danach? Angesichts einer Welt, die gerade eine rasend schnelle Veränderung durchmacht – mit unsicherem Ausgang. Da kommt eine Geschichte, wie das Gutshaus gerade richtig. Sie vermittelt eine geordnete Welt, in der jeder seinen Platz hat. Und da darf auch eine Liebe nicht fehlen.

Anne Jacobs ist auf Lesereise. Heute hier, morgen dort. Sie ist mit dem Zug unterwegs. Im Anflug eine leichte Erkältung sitzt sie mit wärmendem Schal vor dem überwiegend weiblichen Publikum. Einige wenige männliche Leser stechen heraus. Sie haben ihre Ehefrau nicht bloß als leidiges Anhängsel zur Lesung begleitet, sondern sind selbst Stammleser von Anne Jacobs’ Büchern.

„Wie soll ich Sie ansprechen? Mit Anne Jacobs oder Hilke Sellinek?“