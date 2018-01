Altenriets Bürgermeister Bernd Müller wurde am Donnerstag feierlich für die dritte Amtszeit vereidigtFür Bernd Müller startet das neue Jahr mit einem ganz besonderen Moment: Am Donnerstagabend wurde er in einer feierlichen Sitzung des Altenrieter Gemeinderates im Amt eingesetzt. Am 1. Februar…

Mehr