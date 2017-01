Frischer Wind weht in der Bücherei

10.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mitte Dezember fand der lang ersehnte Umbau statt – Regale, Infoplatz und Buchungstheke: alles strahlt in Rot-Weiß

27 Jahre hat die Ausstattung der Köngener Bücherei gute Dienste geleistet. Nun war es Zeit für etwas frischen Wind. Mitte Dezember war die Bücherei eine Woche geschlossen, nun erstrahlt sie in neuem, rot-weißem Glanz.

Über die höhenverstellbaren Tische an der Buchungstheke ist Tanja Ley besonders froh. Foto: sg

KÖNGEN. So fix geht das in Köngen. Im Juni diskutierte der Gemeinderat über das „Fitnessprogramm“ für die Bücherei. Im Dezember wurde der Umbau schon durchgezogen. „Wie Tag und Nacht“, „Oh, wie schön hell und freundlich“, solche Kommentare hört Tanja Ley in den letzten Tagen öfter. Und darüber freut sich die Leiterin der Bücherei sehr, denn das zeigt ihr, wie richtig es war, die Renovierung der Räumlichkeiten in der historischen Zehntscheuer anzupacken.

Wichtigstes Kriterium: Der Zugang zur Bücherei ist nun nicht mehr im Kiesweg, sondern am Haupteingang der Zehntscheuer. „Das ist nicht nur wesentlich einladender, durch den Aufzug ist die Bücherei nun vor allem auch barrierefrei erreichbar“, erklärt Tanja Ley.