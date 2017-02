Friedhofssanierung: Die nächste Runde

28.02.2017, Von Sylvia Gierlichs

Oberboihinger Gemeinderat läutet zweite Phase ein – Diskussion um Arbeiten der dritten Phase

In drei Phasen soll der Alte Friedhof in Oberboihingen in eine parkähnliche Grünanlage verwandelt werden. Dabei soll der Charakter der historischen Friedhofsanlage erhalten bleiben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Landschaftsarchitektin Monika Unseld-Eisele den zweiten Bauabschnitt vor.