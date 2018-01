Freie Wähler unterstützen Jugendarbeit

04.01.2018, — E-Mail verschicken

Die Freien Wähler Köngen unterstützen die Jugendarbeit des Musikvereins durch eine Spende in Höhe von 1030 Euro. Kürzlich überreichte hierzu die Fraktion der Freien Wähler einen Scheck an den Vorstand des Musikvereins, Tanja Köstler, und an die Leiterin der Jugendarbeit, Sabine Schlotz. Bei dem Betrag handelt es sich um den Erlös der im Schloss Köngen veranstalteten Reihe „Gans im Glanz“, deren Überschuss jedes Jahr gemeinnützigen Köngener Vereinen und Organisationen zugutekommt. Die Veranstaltung fand bereits zum 14. Mal statt. Die beiden Vertreterinnen des Musikvereins nahmen den Scheck dankend entgegen und zeigten sich sichtlich beeindruckt von der großzügigen Spende. Der Musikverein betreibt mit seiner Ausbildung von Kindern und Jugendlichen eine sehr erfolgreiche Nachwuchsförderung, die es weiterhin zu unterstützen gilt. Unser Foto zeigt von links Doris Hihn, Karl-Heinz Eisele, Erwin Benz, Andreas Götz, Tanja Köstler, Sabine Schlotz (beide vom Musikverein Köngen), Günter Hoffelner und Johanna Fallscheer. pm