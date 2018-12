Finanzhaushalt erneut rekordverdächtig

20.12.2018, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bürgermeister Weigel bringt Haushaltsentwurf 2019 ein: auch in diesem Jahr Investitionen ohne Aufnahme von Krediten geplant

„Wir können weiterhin sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen“, sagte Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2019 am Dienstagabend. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres gab er einen Überblick über die wichtigsten geplanten Investitionen für 2019.

Für 2019 sind im Haushaltsplanentwurf noch einmal 2,1 Millionen Euro für die Sanierung der Ludwig-Uhland-Schule eingestellt sowie weitere 245 000 Euro für eine neue Überdachung des Pausenhofs. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. 2018 hat noch nicht den befürchteten konjunkturellen Einbruch beschert. Was die Steuereinnahmen anbelangt, könne die Stadt Wendlingen deshalb noch aus dem Vollen schöpfen. In seiner Rede zum Haushalt wies der Bürgermeister aber auch zum wiederholten Mal darauf hin, dass im Sinne des Konnexitätsprinzips neu zugewiesene Aufgaben (wie beispielsweise die Flüchtlingsunterbringung) mit einer entsprechenden Finanzierung unterstützt werden müssten. Ansonsten würden die Kommunen auch im wohlhabenden Baden-Württemberg in finanzielle Schieflage geraten.