Fasching inklusiv

06.03.2019, — E-Mail verschicken

Auch in diesem Jahr fand wieder ein inklusiver Fasching in der Gemeindehalle in Oberboihingen statt. Mit 143 Besuchern war die Gemeindehalle in Oberboihingen sehr gut besucht. Neben dem bunten Bühnenprogramm, durch das Uschi Walter und Volkmar Haas führten, konnten die Kinder auch beim Dosenwerfen sowie Bonbon-Fangen ihr Glück versuchen. Für die musikalische Begleitung und Unterhaltung sorgte in bewährter Manier und voller Elan Klaus Wäspy. Er verbreitete in der ganzen Halle bei Groß und Klein eine närrisch gute Laune. Mit von der Partie war auch wieder die inklusive Theatergruppe der BFL Steinachspatzen, die mit einer kleinen Vorführung und einem Clownerie-Act Lächeln auf die Gesichter der Kinder zauberten. Ebenso schwang die inklusive Tanzgruppe Neckarhüpfdohlen wieder das Tanzbein und konnte zeigen, welche neuen Tänze sie vorbereitet hatte. Ebenfalls mit von der Partie waren zahlreiche Helfer, wie das Küchenteam, die beiden Moderatoren, das Evangelische Jugendwerk, die FSJler und die Azubis, die zum Gelingen der Veranstaltung maßgeblich beitrugen. pm