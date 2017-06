„Es ist so einfach zu helfen“

09.06.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Junger Wendlinger stößt Sammelleidenschaft für guten Zweck an: Viele konnte er schon überzeugen – Deckelaktion gegen Polio

Bis auf drei Länder auf dieser Welt gilt das Risiko an Kinderlähmung zu erkranken, als ausgerottet. Da fragt sich wohl so mancher, was geht das mich an? Eine ganze Menge, sagte sich Okan Varol – und wurde aktiv. Überall, wo der 19-Jährige hinkommt, informiert er über die Aktion „Deckel gegen Polio“. Durch ihn haben sich schon viele dem Kampf gegen diese grausame Krankheit angeschlossen.

Ruft für einen guten Zweck auf, Kunststoffdeckel zu sammeln: Okan Varol mit seinem selbst gestalteten Flyer für die Aktion. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Mit 500 gesammelten Kunststoffdeckeln kann ein Kind gerettet werden. Der Wert von 500 Deckeln entspricht einer Schluckimpfung. So einfach kann es sein, selbst etwas zu tun, um das Gesundheitsrisiko Kinderlähmung auch in den letzten drei Staaten – Nigeria, Afghanistan und Pakistan – einzudämmen, dachte sich der junge Wendlinger Okan Varol und überzeugte zunächst seine Eltern und Geschwister, an der Aktion „Deckel gegen Polio“ mitzumachen.