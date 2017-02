Einsatz für die Blasmusik

13.02.2017

Karl Zimmermann (CDU): Land beteiligt sich an der Finanzierung

(pm) „Mein vehementer Einsatz für die Realisierung einer Blasmusik-Akademie in Plochingen hat sich gelohnt“, freut sich der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Zimmermann in einer Pressemitteilung. Nicht nur innerhalb der Landtagsfraktion, sondern auch außerhalb habe er sich für den Standort Plochingen eingesetzt. Für den Abgeordneten Zimmermann war klar, dass eine Finanzierungsbeteiligung des Landes unterhalb von 50 Prozent der tatsächlichen Baukosten eine Realisierung der Blasmusik-Akademie in Plochingen wie auch in Staufen unmöglich gemacht hätte, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Für die CDU-Landtagsfraktion sei die Musikakademie in Plochingen wie auch in Staufen schon immer eine Herzensangelegenheit. Die ursprünglich zugesagte Finanzierungsbeteiligung von zwei Millionen Euro mit einer weiteren Verpflichtungsermächtigung von sechs Millionen Euro für beide Akademien sei keinesfalls ausreichend gewesen und hätte den beiden Verbänden nicht erlaubt, in weitere Auftragsvergaben zu gehen, denn als Baukosten würden insgesamt etwa 27 Millionen Euro veranschlagt.