Eine Krippe für den Kindergarten Bismarckstraße

22.02.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Architekt Brauneisen legte Planungen für den Umbau des Untergeschosses vor – Platz für zehn Kinder

Das Untergeschoss des Kindergartens in der Bismarckstraße wird für die Kleinkindbetreuung ertüchtigt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Den Baubeschluss für den Umbau des Kindergartens Bismarckstraße fasste der Wendlinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Dieser Umbau ist notwendig, um in der Einrichtung eine Kinderkrippe unterbringen zu können. Denn die Krippenplätze sind in Wendlingen, wie in den umliegenden Kommunen auch, rar. Und durch den Rechtsanspruch, den Eltern für die Unterbringung ihrer Kinder in einer Krippe haben, ist der Druck auf die Kommunen gewachsen.

Nun also will die Stadt Wendlingen zehn weitere Krippenplätze schaffen. Und stellte in der Sitzungsvorlage zwei Varianten für den Umbau eines bestehenden Kindergartens vor. Zur Diskussion standen die Erweiterung des Kindergartens in der Alleenstraße und die des Kindergartens in der Bismarckstraße. Während in der Alleenstraße die Krippe im Obergeschoss untergebracht werden müsste, würde die Krippe in der Bismarckstraße im Untergeschoss untergebracht – beide Varianten werden als nicht ideal angesehen.