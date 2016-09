Ein Winter mit vielfältigem Angebot

09.09.2016, Von Sylvia Gierlichs

Ein Fokus liegt in diesem MiT-Semester auf dem kleinen Land Tibet – Viele neue Kurse und Vorträge

Die Sommerferien gehen ihrem Ende entgegen – Zeit für ein neues Semester voller Aktivitäten bei den Menschen Im Treffpunkt Stadtmitte, kurz MiT. Natürlich gibt es viele liebgewonnene Angebote, aber auch viele neue, spannende Angebote zum Mitmachen oder Genießen.

Heike Hauß (Mitte) freut sich mit Melina Schmidt (links) und Vibhuti Patel, beide vom ehrenamtlichen Mitarbeiterstab des Bürgertreffs MiT, auf die vielen neuen Angebote des Wintersemesters im MiT. Foto: sg

WENDLINGEN. Den Augenblick genießen, nicht an die Zukunft oder die Vergangenheit denken, innehalten und sich einige Minuten Zeit nehmen – wer wünscht sich das nicht. Vor allem in der vorweihnachtlichen Zeit, in der so vieles erledigt werden muss, ist es gut zu wissen, wie man dem Stress entfliehen kann. Lernen kann man das im Kurs Qigong – 18 Übungen der Harmonie. Er findet ab 5. Oktober fünf Mal, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte, Raum 02/10, statt und wird von Huali Dolde geleitet.