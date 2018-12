Ein Mehrwert für den Ortskern

19.12.2018, Von Sylvia Gierlichs

Gemeinderat billigt Planentwurf für Demenz-Wohngemeinschaft – Hoffelner: „Gebäudegröße ist an der Grenze des Machbaren“

Die Idee, mitten in Köngen eine Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen zu errichten, nimmt Formen an. Am Montagabend, in der letzten Sitzung des Köngener Gemeinderats im Jahr 2018, votierte das Gremium einstimmig für den Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Spitalgarten“.

Noch steht das alte evangelische Gemeindehaus. Auf dem Grundstück soll die Demenz-WG entstehen. Foto: NZ-Archiv

KÖNGEN. Im Juni wurden die Pläne bekannt: Die Sozialstation in Wendlingen und der Krankenpflegeverein Köngen planen ein gemeinsames Projekt. In der Spitalgartenstraße auf dem Grundstück des alten evangelischen Gemeindehauses soll eine Demenz-Wohngemeinschaft entstehen. Das Gebäude, das die beachtlichen Längenmaße von 41,2 Metern hat, auf einer Grundstücksfläche von etwa 1000 Quadratmetern verwirklicht wird und damit auch eine nicht unerhebliche Fläche des Gartens des Hausacker-Kindergartens in Anspruch nimmt, soll jedoch auch noch betreute Wohnungen und im Obergeschoss die neuen Räume des Krankenpflegevereins aufnehmen.