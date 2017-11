Ein Ausdruck des inneren Zustands

24.11.2017, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Die Galerie der Stadt Wendlingen zeigt Werke der Sammlung Kraft Bretschneider – Führungen durch die Ausstellung

Die Sammlung Kraft Bretschneider der Stiftung „Kunst und Recht“ wurde in fünf Jahrzehnten zusammengetragen. Bis 7. Januar ist eine Auswahl der abstrakten Werke von Emil Schumacher und künstlerischen Zeitgenossen in der Galerie der Stadt Wendlingen zu sehen.

Mit „Emil Schumacher und Zeitgenossen“ aus der Sammlung Kraft Bretschneider ist es dem Galerieverein gelungen, wieder eine außergewöhnliche Ausstellung nach Wendlingen zu holen. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Bernhard Rissmann am Cello sorgte bei der Vernissage für die passende Musik. Aber was ist mit dem Text, muss dieser zu abstrakten Bildern ebenfalls abstrakt sein? Wäre das dann Dadaismus? Was würde der Leser darüber denken? – Wie dem auch sei, immerhin waren die Dadaisten entschiedene Kriegsgegner, und solche braucht es gerade heute sehr dringend. Wie stark die Sammlung Kraft Bretschneider mit Kriegsfolgen verwoben ist, machte Donata Bretschneider bei der Eröffnung am Mittwoch deutlich.