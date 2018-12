Drei Religionen in einem Haus

24.12.2018, Von Gaby Kiedaisch

Oberboihinger Vikar Paul-Bernhard Elwert arbeitete einige Monate an einem weltweit einmaligen Vorhaben mit: dem „House of One“

Am Ende seines Vikariats hat der angehende Pfarrer Paul-Bernhard Elwert aus Oberboihingen an dem interreligiösen Vorhaben, dem House of One, mitgewirkt. Der 30-Jährige war in diesem Sommer für mehrere Wochen im Herzen Berlins, wo ein Bet- und Lehrhaus für drei Religionen – Christen, Muslime und Juden – geplant ist.

OBERBOIHINGEN/BERLIN. Weihnachten – kaum ein anderes christliches Fest wie Weihnachten verkörpert den Wunsch von Nächstenliebe und nach Frieden auf Erden. In diesen Wunsch eingeschlossen sind genauso andersdenkende Menschen, andere Kulturen sowie andere Religionen. Die Sehnsucht des friedvollen Neben- und Miteinanders ist auch das Ziel eines interreligiösen Vorhabens, das derzeit in Berlin Mitte geplant ist: das House of One soll ein Gebäude zum Beten und für die interdisziplinäre Lehre werden, in dem Juden, Christen und Muslime unter einem Dach ihren Platz finden sollen.

Ein Haus zum Beten und für die interdisziplinäre Lehre